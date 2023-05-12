حفل جورج وسوف .. استقبال حار من جمهوره في مدينة طابا

حفل جورج وسوف في مصر وتحديدا مدينة طابا، يُعد من أهم الحفلات الغنائية التى ستقام هذا الأسبوع، وفوجئ أبو وديع بجمهوره فور وصوله إلى الفندق المقرر أن يقضي في رحلته بمصر، ومن المقرر أن يغني جورج خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه المختلفة مثل صاحي الليل، طبيب جراح وغيرها.

حفل جورج وسوف في مدينة طابا.. استقبال حار

والتف عليه الجمهور ونادوا عليه قائلين: «أبو وديع»، وكتب عبر الإنستجرام: «وصلت مأخر بالليل وافتكرت ما حدا هيعرف مدينة طابا».

ومن المقرر أن يجري جورج وسوف جولة حفلات في اليونان في شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تستمر جولة جورج السياحية لمدة 6 أيام، تبدأ بيوم 22 أغسطس وحتى يوم 27 من نفس الشهر.

حفل جورج وسوف في مدينة طابا .. حضور متأخر

وكانت آخر حفلات جورج وسوف منذ حوالي أسبوع في دبى، وحرص على رثاء نجله وديع الذي توفي في يناير الماضي أثناء خضوعه لعملية جراحية، وقال على المسرح: «حبيبي زي القمر وراح بلمح البصر».

وكانت آخر أغنيات جورج وسوف إهداءً لابنه وديع، وحملت اسم نص عمري، من كلمات خالد تاج الدين وألحان محمد يحيى.