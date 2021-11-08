منفذ طابا البري يستقبل 160 ألف سائح.. وارتفاع الإشغالات السياحية إلى 70٪

تشهد منطقة طابا ونويبع انتعاشة سياحية كبيرة، بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا داخل المنافذ والمطارات، وبلغت نسبة الاشغالات السياحية في المنطقة 70٪ ، وفقا لما صرح به مصدر سياحي بجنوب سيناء، مؤكدا أن إجمالي السياح الذين توافدوا على منتجعات طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء قرابة 160 ألف سائح خلال 6 شهور فقط.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المحافظة أعادت فتح مخيمات وفنادق كانت مغلقة لانخفاض نسبة الاشغالات، موضحا أن مخيمات منطقة طابا ترتفع فيها نسبة الإشغالات إلى 80٪.

حماية 30 مخيم بمنطقة بيرسوير

وأكد علي الشحات رئيس مدينة طابا، أن منطقة بيرسوير تقع قبل مدينة طابا من ناحية نويبع، وتضم 30 مخيما، وتعرضت المنطقة للسيول قبل سنوات، مشيرا إلى أن أعمال الحماية القديمة من أخطار السيول بنيت بشكل غير صحيح، لذا تم إدراج المنطقة في مشروعات الحماية من السيول ضمن حماية المدينة، والانتهاء من المشروع بتكلفة 240 مليون جنيه، وتضمنت حماية منفذ طابا البري والمنشآت الحيوية السياحية.

35 فندقا و43 مخيما في طابا

وأضاف رئيس مدينة طابا أن إجمالي الفنادق الموجودة في طابا 35 فندقا، والفنادق التي تعمل 11 فندقا، وهناك 43 مخيما في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك مخطط بعد قرار ضم مطار طابا إلى محافظة جنوب سيناء لإقامة موقف للسيارات في المطار وتوفير خدمات جديدة للسياح الوافدين إلى طابا.

وأكد أن المطار يبعد عن طابا بنحو 30 كيلو متر، وتبلغ مساحته الإجمالية 6143 فدانا، بالإضافة إلى 5420 فدانا هي المنطقة المحيطة بالمطار، ولفت إلى أن وزارة الطيران سوف تقوم بتطوير المطار وتوفير خدمات إضافية ليكون مصدر جذب للسياح، ومن المقرر ربط المطار بمطارات داخلية وخارجية لم تكن موجودة من قبل.