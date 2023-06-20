«رياضة النواب» تبحث آلية إنقاذ الأندية الشعبية.. «الإسماعيلي على رأسها»

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا بعد قليل، بمشاركة ممثلي 100 ناد، وعدد من رؤساء الأندية الشعبية، لمناقشة كيفية دعم الأندية المذكورة وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

«رياضة النواب» حريصة على دعم الأندية الشعبية

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب، أن اللجنة حريصة على دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، حتى لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية، ويواجهها عقبات كبيرة .

وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة على فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها مظلومة في الموارد، ويسعون لمساعدتها.

يذكر ان رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب، أوصى خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنقاذ الإسماعيلي من الانهيار، والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وممثلي الأندية الشعبية لبحث دعمها، والعمل على إنقاذ تلك الأندية.

وشهد اجتماع الاسبوع الماضي تأكيد النائبة ميرال الهريدي، أن مسألة دعم نادي الإسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي، خاصة أنه يمثل الحياة لأبناء محافظة الإسماعيلية، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الإدارات السابقة التي تسببت في وصول النادي إلى تلك الحالة التي يعاني منها حاليا.

إجراءات فعلية لمحاسبة مجالس الإدارة السابقة في الإسماعيلي

وعقب وكيل وزارة الشباب بمحافظة الاسماعيلية، علي مطالب النائبة ميرال الهريدي، بمعاقبة رؤساء مجالس الإدارة الذين تسببوا في انهيار النادي، مؤكدا أن مديرية الشباب اتخذت إجراءات فعلية لمحاسبة مجالس الإدارة السابقة، التي ارتكبت مخالفات وتسببت في تردي أوضاع النادي.

واتفق مع ذلك النائب أحمد دندش، الذي أكد أن تشجيع نادي الإسماعيلي أهم لأبناء المحافظة من الأكل والشرب، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم من الحكومة للنادي.