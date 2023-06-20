عضو بـ«النواب»: إنشاء جهاز الملكية الفكرية يساهم في تعظيم الاستثمارات

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب أن مصر سباقة دائما بإصدار قوانين الملكية الفكرية، وبدأت بقانون 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية، والقانون الخاص بحماية حق المؤلف واعتماد النماذج الصناعية، لافتا إلى أن دعم المشروعات الاستثمارية يتطلب إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وقال خلال إعلانه موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، في الجلسة العاملة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إنه لا يمكن أن يكون هناك استثمارا دون حماية الملكية الفكرية.

وأشار النائب أيمن محسب إلي أن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات ورغم ذلك لم تتمكن من حماية الملكية الفكرية.

إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

وشدد «محسب»، على ضرورة وضع آلية للتنفيذ ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، مطالبا الحكومة بتفعيل القانون حال صدوره: «نمر بمرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي».

وكان مجلس النواب، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.