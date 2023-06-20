النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية

ووافق المجلس على المادة الأولى والخاصة بالعمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها: «روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية».

وأكدت اللجنة في تقريرها أنّ الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

اختصاصات الجهاز

وكشف التقرير، عن أنّه جرى تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وكانت الجلسة البرلمانية، شهدت مشاركة سفراء وسط أسيا والمحيط العادي الجلسة البرلمانية اليوم، حيث رحب رئيس مجلس النواب، بوفد من سفراء وسط أسيا والمحيط الهادئ، الذين حضروا جانبا من الجلسة العامة من شرفات المجلس، رفقة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

وكان مجلس النواب/ شهد في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني مشاركة عددا من الوفود وطلاب المدارس والجامعات في حضور جزء من الجلسات البرلمانية، في إطار دعم الديمقراطية.