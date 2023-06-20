طريقة ترشيح الأسماء لإدراجها في «عاش هنا».. «التنسيق الحضاري» يجيب

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنّ مشروع «عاش هنا» يهدف إلى توثيق الأماكن التي عاش بها المبدعون والشخصيات التاريخية، فضلًا عن الاحتفاء بأسماء هذه الشخصيات التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

ويتم تفعيل المشروع بتعليق لافتة معدنية على المبنى تبين اسم الشخصية الذي سكن بها ونبذة مختصرة من مسيرته محملة على تطبيق الـQR؛ ليمكن استخدامه عن طريق الأجهزة الذكية المتطورة، ما يساعد على نشر الوعي بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.

ويتم اختيار أسماء الشخصيات التي تدرج في المشروع من خلال لجنة مختصة، كما يمكن ترشيح أسماء هذه الشخصيات من قبل ذويهم إلى الجهاز ليتم إدراجهم في المشروع وفق عدد من الضوابط.

التواصل مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وأضاف «أبو سعدة»، لـ«الوطن»، أنّه يمكن للأسر أو الأصدقاء والجمهور اقتراح أسماء من الشخصيات الراحلة من مختلف المجالات لإدراجها في مشروع «عاش هنا» من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع «فيس بوك»، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت.

وتابع بأنّه يمكن إرسال معلومات وافية عن الشخصية المراد إدراجها في المشروع، وتتضمن هذه المعلومات سيرة الذاتية للشخصية وإنجازاته وإسهاماته في مجاله والأوسمة والتكريمات التي حصل عليها وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، بشرط أساسي وجود المبنى الذي عاشت به هذه الشخصية.

ويتم عرض هذه المعلومات على اللجنة المختصة، وبدروها تدرس وتقرر إضافة هذه الشخصة أو لا إلى مشروع «عاش هنا»، مشيرا إلى اللجنة تضم قامات من مختلف المجالات منها تاريخ وفنون وثقافة وعمارة.