رئيس جهاز التنسيق الحضاري: إدراج 200 شخصية في مشروع «حكاية شارع»

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الجهاز يواصل العمل على مجموعة من المشروعات الهادفة إلى الحفاظ على ذاكرة المدينة من بينها مشروعي «عاش هنا» و«حكاية شارع»، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لا تشمل فقط الناس والمباني ولكن تشمل أيضا الحكايات والعلاقة بين الإنسان والمكان.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروع «حكاية شارع» يهدف إلى التعريف بالشخصيات المهمة التي أُطلقت أسماؤها على بعض شوارعنا باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال تعليق لافتات باسم وتاريخ الأعلام، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

أماكن مشروع «حكاية شارع»

وتابع: «علقنا لوحات على شوارع لها تاريخ في مشروع حكاية شارع في القاهرة والإسكندرية، وقمنا توثيق ما يزيد على 200 شارع في القاهرة والجيزة والإسكندرية، خاصة وأن العديد من هذه الشوارع تحمل أسماء شخصيات مهمة ومؤثرة، مشيرا إلى أن المشروع فرصة لكي يتعرف الناس على هذه الشخصيات من خلال المبادرة».

وأضاف: «نحن لا نغير أسماء الشوارع لكن مهمة الجهاز وضع اللوحة على الشارع الذي تم تسميته، من أجل توضيح سبب اختيار اسم الشخصية التي أطلق اسمها على هذا الشارع، ودور هذه الشخصية في التاريخ المصري في مجالها، وتتضمن اللوحة تطبيق Q R يمكن من خلاله الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الشخصية».

وأكمل: «ينفذ المشروع من خلال لجنة علمية تضم خبراء في مجال التوثيق والتاريخ والتراث الثقافي، وقد وضعت اللجنة العلمية للمشروع إطار محددا للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة، أبرزها التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط، وتاريخي الميلاد والوفاة على أن تكون النصوص مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية».