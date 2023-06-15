«التنسيق الحضاري» يكشف تفاصيل تطوير شارع النبي دانيال بالإسكندرية

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الجهاز بصدد المشاركة في مشروع تطوير وإحياء شارع النبي دانيال في الإسكندرية بالتعاون بين الجهاز والمحافظة ابتداءً من العام المالي الجديد واعتماد ميزانية الدولة في يوليو المقبل.

مشروع تطوير شارع النبي دانيال

وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطوير شارع النبي دانيال بالإسكندرية يشمل إعادة تنظيم الأكشاك وتطويرها بشكل حضاري بحيث نحافظ على ذاكرة المكان وعراقته وطابعه كمكان مرتبط بالثقافة عبر الأجيال المتعاقبة، فضلا عن توفير إضاءة ملائمة لطبيعة المكان، مع الحفاظ على شكل موحد للمظهر الحضاري والتراثي للشارع مع عدم إعاقة حركة المرو.

أشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أن شارع النبي دانيال أحد أهم الشوارع بالإسكندرية لاحتوائه عن عدد من المباني التراثية وأكشاك الكتب والمكتبات، والعديد من المباني التراثية المتميزة، وسيتم خلال التطوير ترميم واجهات المباني الموجودة مع الحرص على ألوان هذه المباني.

شارع النبي دانيال

ويعد شارع النبي دانيال في الإسكندرية بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة، حيث يضم الكنيسة المرقسية وهي أقدم كنيسة في أفريقيا، وكذلك معبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التي شيدت في الإسكندرية، إضافة إلى مسجد النبي دانيال.