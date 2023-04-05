نائب تنسيقية شباب الأحزاب يشيد بترشيح خالد عناني لـ«اليونسكو»

أكّد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ إعلان مجلس الوزراء ترشيحه للدكتور خالد العناني، والذي شغل منصب وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، كمرشح لجمهورية مصر العربية، يدلل على اهتمام مصر بأبنائها المتميزين.

ترشيح خالد عناني لليونسكو

وأشار «درويش»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أهمية ترشيح هذا الرجل لهذا المنصب الرفيع، لاسيما أن خالد العناني يتمتع بسمعة دولية واسعة وحصوله على العديد من المؤهلات الأكاديمية في هذا المجال.

إشادة باختيار «عناني»

وأوضح النائب على أنَّ ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أمر جدير بالاهتمام، قائلًا «نتمنى الفوز له لأن ذلك يعني الكثير الصعيدين الوطني والدولي، في مجالات العلوم والتربية والثقافة».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029.