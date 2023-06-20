«البترول»: يجب تحفيز ودعم الاستثمارات بمنطقة المثلث الذهبي في البحر الأحمر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة، وبحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة، وخلال الاجتماع أكد «الملا»، على ضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار بمنطقة المثلث الذهبي ومشاركة جهات وقطاعات الدولة المعنية كافة.

تحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد

واستعراض الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة ما تم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبى والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في المنطقة.

وأكد «الملا»، أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي.

تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات

ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات في ضوء إستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن تنمية منطقة المثلث الذهبي تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة المعنية والإسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة في جذب الاستثمارات لتنمية تلك المنطقة والاستفادة من إمكانيات منطقة المثلث الذهبي والعمل على ترويج الفرصة الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الذهبي والتي ستكون إضافة تنموية تدعم الاقتصاد القومي.