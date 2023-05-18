طارق الملا: قطاع البترول المصري منفتح على جذب الشركات العالمية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ديفيد ريد النائب الأول لرئيس شركة وذرفورد والرئيس التجارى للشركة للمبيعات الدولية والوفد المرافق له ، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الشركة في مصر، والعمل على توسعة أنشطتها خلال الفترة القادمة خاصة في ظل فوز الشركة بالشراكة مع شركة إنبى في المناقصة العالمية التي طرحتها شركة خالدة، لرقمنة 100 بئر وربطها آليا في مختلف مواقع عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية.

قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء، أنّ قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة، والتى تمتلك التكنولوجيات الحديثة في مجال أنشطة الحفر والإنتاج وتقديم الخدمات، فضلا عن خبراتها المتميزة في مجال التحول الرقمي، الذى أصبح سمة من سمات العصر، مشيرا إلى أنه في إطار استراتيجية الوزارة يتم التركيز على استخدام التحول الرقمي خاصة في أنشطة الحفر والاستكشاف بما يسهم في كفاءة العمليات وتعظيم معدلات الانتاج.

تكنولوجيا تركيب معدات الحفر

واستعرض نائب رئيس الشركة أنشطتها في تكنولوجيا تركيب معدات الحفر المائل لعدد من الآبار المتقادمة، بهدف استمرارية الإنتاج منها لفترات طويلة، والتي تمت في بعض حقول الشركة العامة، وشركتى بتروبكر وبدر الدين وأثبتت نجاحها، معربا عن رغبة الشركة القوية في استمرار توسعة أنشطتها في مصر.

وتعد شركة وذرفرود من كبرى الشركات العالمية في مجال توفير المعدات والخدمات في مجال حفر آبار البترول والغاز وتقييمها وإكمالها وإنتاجها والإنتاج من الآبار المتقادمة، وتمتد عملياتها في أكثر من 75 دولة في كافة مناطق إنتاج البترول والغاز حول العالم.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى ومساعده للتحول الرقمى المهندس محمد أبو المجد.