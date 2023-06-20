رئيس وزراء الهند يزور مصر لأول مرة بدعوة من الرئيس السيسي

أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم، أنّه سيجري زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مودي: متحمس لزيارة مصر

وقال مودي - في تصريح له قبيل مغادرته الهند متجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن- إنّه متحمس لزيارة مصر، هذا البلد الصديق لأول مرة، مضيفا: «كان من دواعي سرورنا استقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي في احتفالاتنا بعيد الجمهورية هذا العام».

وتابع: «تعكس هاتان الزيارتان اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر، شراكتنا السريعة والمتطورة مع مصر، وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي».

وأعرب مودي عن تطلعه لإجراء محادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه، كما ستتاح له الفرصة للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر».

ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء الهند، القاهرة، يومي 24 و25 يونيو الجاري.