آخر تطورات إعصار بحر العرب.. من الدرجة الثانية يتحرك باتجاه الهند

أعلنت السلطات العماينة، آخر تطورات إعصار بحر العرب، إذ زادت الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية، أنّ الخريطة الجوية توضح أن الحالة المدارية لا تزال إعصارا من الدرجة الثانية تتحرك شمالاً باتجاه باكستان وشمال الهند.

إعصار بيبارجوي

وأضافت الأرصاد الجوية العمانية، أن إعصار بحر العرب أو إعصار بيبارجوي يبعد عن سواحل سلطنة عمان نحو 950 كيلومترا، ولا يوجد تأثير مباشر على سلطنة عمان، مع استمرار التنبيه بارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب.

وفي إطار استعداداتها لمواجهة إعصار بيبارجوي، أعلنت السلطات في الهند حالة التأهب في عدد من الولايات غرب البلاد، ومناطق ساحلية أخرى.

ومع تحذيرات من تزايد قوة إعصار بحر العرب، طالبت السلطات في الهند مسؤولي مناطق الصيد بوقف عمليات الصيد لـ5 أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب، وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، منوهة بأنّ الإعصار ترافقه عاصفة شديدة جداً.

قوة إعصار بحر العرب تزداد خلال الساعات المقبلة

وقررت السلطات الهندية نشر فرق قوة الاستجابة للكوارث بولاية غوجارات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بإعصار بيبارجوي، كما تم إزالة اللافتات غير المستقرة مثل اللافتات،فيما تجرى إدارة الكهرباء إستعداداتها لانقطاع التيار.

ووفقا للتوقعات، فإن من المقرر أن تزداد قوة إعصار بيبارجوي بشكل أكبر، ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيًا خلال الساعات المقبلة.