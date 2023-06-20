عاجل.. للمرة الثانية خلال اليوم أسعار الذهب تواصل التراجع .. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية بنحو 10 جنيهات، بعد أن تراجع قبل قليل بنحو 15 جنيها ليبلغ إجمالي انخفاض الذهب اليوم 25 جنيها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا يسجل في منتصف تعاملات اليوم 2160 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2468 جنيها.

كما يسجل جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1851 جنيها ويسجل عيار 22 الآن 2273 جنيها.

أسعار الذهب

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم 1444 جنيها وعيار 12 يبلغ الآن 1240 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم يسجل 17280 جنيها ويبلغ سعر الأونصة 77128 جنيها.