20 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم

سجلت اسعار الذهب في تعاملات الصباح تراجعا كبير، بلغ 20 جنيها في الجرام عيار 21، حيث سجل سعر 2315 جنيها في بداية التعاملات مقابل 2335 جنيها أمس الأحد، وفقا لـ«شعبة الذهب».

أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

وكشفت الشعبة عن أسعار الذهب في تعاملات الصباح وجاءت كالتالي:

- سجلت أوقية الذهب 1965 دولارا.

- سجل الذهب عيار 21 سعر 2315 جنيها.

- سجل الذهب عيار 24 سعر 2646 جنيها.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 1984.5 جنيه.

- سجل الذهب عيار 14 سعر 1548 جنيها.

دخول أكثر من 194 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة العائدين من الخارج

وشهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من 194 كيلوجرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من 11 مايو الماضي إلى 11 يونيه الجاري، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.