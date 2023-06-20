الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بحلوان

شهدت مدينة حلوان غرق شاب أثناء السباحة في مياه نهر النيل، بمنطقة كفر العلو، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى النصر، لاستكمال إجراءات تصريح الدفن تهميدا لتشييع جثمانه ودفنه بمقابر العائلة.

غرق شاب أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بحلوان

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، مفاده غرق شاب في مياه النيل بمنطقة كفر العلو، وبالانتقال والفحص تبين غرق «عمرو حسن»، 19 عامًا، مقيم كفر العلو دائرة قسم شرطة حلوان، أثناء السباحة في النيل، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمانه بعد البحث عنه لمدة ساعتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.