رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تكشف تفاصيل نشر مقطع فيديو تمثيلي لسرقة شخص في مطروح

كتب:

محمد بركات
07:08 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
حملة أمنية - تعبيرية

حملة أمنية - تعبيرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله سن 9) يتضرر من قيام (شخصين - مقيمين بدائرة القسم) بعمل مقطع فيديو تمثيلى (ادعاء سرقة) لنجله بقصد الحصول على مشاهدات ونشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

اقرأ المزيد:

أمن مطروح يضبط المتهم بقتل اللواء فتحي جاد وزوجته.. السر في الكاميرا

«أمن مطروح» يضبط 75 طربة حشيش قيمتها 1.2 مليون جنيه قبل بيعها

رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ ومدير أمن مطروح

قبل ترويجها في رمضان.. "أمن مطروح" يضبط 12 كيلو حشيش بـ650 ألف جنيه
بقلم محمد بركات