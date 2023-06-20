«الداخلية» تكشف تفاصيل نشر مقطع فيديو تمثيلي لسرقة شخص في مطروح

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله سن 9) يتضرر من قيام (شخصين - مقيمين بدائرة القسم) بعمل مقطع فيديو تمثيلى (ادعاء سرقة) لنجله بقصد الحصول على مشاهدات ونشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.