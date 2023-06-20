إنشاء أول وحدة ذكاء اصطناعي في كلية الطب بجامعة قناة السويس 

وقّع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى الشركات، لإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي مقرها كلية الطب بالجامعة، ضمن خطة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، والارتقاء بالخدمات المجتمعية واستشرافاً للمستقبل الذي تعد التكنولوجيا أحد مقوماته الأساسية ولا سيما مجال الذكاء الاصطناعي.

التعاون مع مؤسسات رائدة في الذكاء الاصطناعي

وقال رئيس جامعة قناة السويس، خلال توقيع البروتوكول، إن الجامعة ستقوم بإنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الطب، مع توفير قاعات المحاضرات وأماكن للتدريب العملي، مشيرا إلى أن الجامعة لديها قناعة تامة بأهمية التعاون مع المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لمواكبة تطوراته السريعة، وتقديم كل ما هو جديد فى مجال الذكاء الاصطناعي للكليات والوحدات التابعة لجامعة قناة السويس ومستشفياتها، وما يستلزم ذلك من توعية وتدريب على التعامل مع تلك الأنظمة.

وحضر مراسم توقيع البرتوكول الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب في جامعة القناة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عزة عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، والدكتور أحمد الصرفي أستاذ الأشعة التشخيصية المتفرغ.

الذكاء الاصطناعي يحقق طفرات كبيرة

وأكد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، لأنه يقدم بعض الخدمات التشخيصية الجامعية مثل خدمات الأشعة التشخيصية، حيث يعتبر استخدامه طفرة كبيرة فى مجال التشخيص خاصة فى الحالات الطبية المعقدة والحرجة ، كما يُمثل المركز إضافة قوية للجامعة ومستشفياتها، كذلك يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى تفيد الباحثين.