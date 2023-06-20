أستاذ طاقة: مصر تحولت إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي بعد 30 يونيو

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر بعد ثورة 30 يونيو، تحولت من مستوردة للغاز الطبيعي إلى مصدرة له، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية والاقتصادية كالأزمة الروسية الأوكرانية زادت الطلب على الغاز المصري وبالتالي ارتفع سعره وتضاعف، وهذا ما نتج عنه إيرادا إضافيا لمصر وحسن من الميزان التجاري لها.

الغاز الطبيعي وقود منخفض التلوث

وأضاف «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الغاز الطبيعي يطلق عليه وقود منخفض التلوث مقارنة بالبترول، إذ أن كل كيلوجرام من الوقود البترولي ينتج 3.2 من ثاني أكسيد الكربون، بينما الغاز الطبيعي ينتج 60% من هذا الرقم «أي أنه أقل بحوالي 40% من كمية التلوث الناتج عن البترول».

التحول للطاقة المتجددة

وتابع أن الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلا من البترول كمرحلة مؤقتة يعد أحد الآليات التي تعتمد عليها جميع الدول في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الأصل في مواجهة تلك التغيرات هو التحول للطاقة المتجددة التي لا تنتج عنها أي ملوثات.

وأشار إلى أن قطاع الغاز حدث فيه تراجع كبير قبل ثورة 30 يونيو، إذ أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض قرابة 60 بليون قدم وهذا ما انعكس في صورة أزمة الكهرباء التي كان الغاز الطبيعي جزءا أساسيا منها.