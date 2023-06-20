«الداخلية»: التنسيق مع سلاسل تجارية ومطاعم لتقديم تخفيضات بمناسبة ثورة 30 يونيو

نشرت وزارة الداخلية، فيديو عن التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم، بإجمالي 1456 محلاً، لتقديم تخفيضات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

تخفيضات في 1456 محلا

‏وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه ‏بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم، تنظم عروضاً وتخفيضات خاصة بـ54 مولا تجارياً و124 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال ملابس، بإجمالي 1456 محلاً.

رسالة من العاملين بالمحال

ووجه عدد من العاملين في المحال رسالة للمواطنين، إذ قال أحدهم: «مستنينكم يوم 30 يونيو نحتفل مع بعض.. كل سنة وأنتم طيبين»، وأضاف آخر: «عاملين عروض وتخفيضات على المنتجات كلها مستنينكم»، وأشار آخر: «هيكون فيه مفاجآت وخصومات كتيرة جدا»، وتابع آخر: «مستنينكم بعروض تكسر الدنيا يوم 30 يونيو».