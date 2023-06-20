أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: «الشبكة» من حق المرأة في حالة واحدة

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على استفسار متصلة عن أحقيتها في الشبكة بعد فسخ خطوبتها من شاب بإرادته، إنَّ الشبكة في العرف المصري تعد جزءاً من المهر الذي لا يحق للمرأة إلا بعقد القران والدخول، «المهر يستحق كله بالدخول ونصفه بكتب الكتاب».

عبد السميع: الشبكة من حق الخاطب قبل عقد القران أو الدخول

وأضاف «عبد السميع» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أنَّ الشبكة الذهبية طالما كان الشابان في فترة الخِطبة ولم يحدث عقد قران أو دخول بالعروس، فتعد جزءا من المهر وهي حق للخاطب وليس المخطوبة.

لا يحق للفتاة أخذ الشبكة قبل إتمام الزواج

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «حتى لو كان الخاطب صاحب قرار فسخ الخطوبة منفرداً فلا يحق للفتاة أخذ الشبكة لأن المشرع المصري أقر واعتبر الشبكة جزءا من مكونات المهر الأربعة، مقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة العفش والشبكة، وعلى هذا تفتي دار الإفتاء المصرية بأنَّ الشبكة من حق الخاطب في مرحلة الخِطبة».

وأوضح «عبد السميع»، أنَّ كلمة «هدية» عند إطلاقها على الشبكة في مصر إنما تكون من باب المجاملة لكنها من مكونات المهر، قائلاً: «الشبكة الذهبية ثم مقدم الصداق ثم المؤخر يكتب في قسيمة الزواج ثمَّ قائمة المنقولات والتي تكون أمانة عند الرجل لكنها من حق الزوجة».