من يستحق الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب عبر قناة الناس

أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال «من يستحق الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟»، قائلا: «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)»، متابعا بأن الزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول.

استحقاق المرأة للشبكة

وأضاف «عبد السميع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» عبر قناة الناس، أنه في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب، أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، مشيرًا إلى أن الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة «العروس» فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.