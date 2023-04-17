هل يجوز التغاضي عن تقديم الشبكة الذهب للعروس؟.. دار الإفتاء تُجيب

بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج، أحد الأسئلة الشائعة هذه الأيام، لاسيما في ظل استعداد بعض الشباب لإتمام خطبتهم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وارتفاع أسعار الذهب ما ساهم في اللجوء إلى شراء بعض المعادن الأخرى.

وعن حُكم الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج، أجابت دار الإفتاء عن هذه التساؤلات بأنه في حالة التراضي بأن تكون الشبكة من أي مال أو الاستعانة بالفضة لتكون بديلا للذهب فلا مانع شرعًا.

كيف تتعامل دار الإفتاء مع الشبكة الذهب

ويقول الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في رده على هذا التساؤل الخاص بحكم الشبكة الذهب للمقبلين علي الزواج، إن الشبكة عبارة عن هدية يقدِّمُهَا الخاطب إِلَى مخطوبته إعلانًا للخطبة، وجري العرف في أغلبها على أن تكون الشبكة من المشغولات الذهبية، وكثيرا من الأهل يتفق عليها مع الخاطب أو أهله مع تحديد وصفها وسعرها أو وزنها.

ولفت إلى أن الأصل في الشبكة هو كل ما كان مالًا أو عينًا مقوما بمال يصلح بأن يكون من الشبكة، سواء كان ذهبًا أو فضة أو نحوهما، ومقتضى ذلك أنه إذا تم التراضي على كون الشبكة من المصوغات الفضية بدلًا من المصوغات الذهبية فلا مانع شرعًا، تيسيرًا على الخاطب.

الإفتاء توصي بعدم المغالاة في طلبات الزواج

وأوصي الدكتور شوقي علام المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطالبات الزواج وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» أخرجه أبو نعيم في الحلية، وإنما يقدم زوج المستقبل ما يستطيع عند القدرة واليسر من غير تكلف، وسيلة للألفة والمحبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والتكلف مرغوب عنه في كل حال كما قال تعالى: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ».