عالم أزهري لـ قناة الناس: نقرأ آيات الزواج ولا نتدبر معانيها (فيديو)

قال الدكتور السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزواج كتب بميثاق غليظ من عند الله سبحانه وتعالي، ويعتبر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى، «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

«عرفة»: نقرأ آيات الزواج ولا نتدبر كلماتها

وأضاف «عرفة» خلال استضافته ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة، على قناة الناس: «إحنا طبعا بنقرأ الآية دي في الزواج (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا)، ومش فاهمين معناها ولا بنتدبر كلماتها ومضمونها».

الزواج آية من آيات الله

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «لو تدبرنا الآية القرآنية هنرتاح.. الزواج آية من آيات الله، يعني معجزة، يعني دلالة على وجود الله سبحانه وتعالي، شوف الزواج من ضمن معجزات الله، يعني لازم نخلي بالنا الزوجة حتة مني لازم أكرمها وأعاملها كويس وكذلك الزوج لازم أكرمه وأعامله كويس لأنهما ستر لبعض».

وأشار إلى أنَّ الزوج والزوجة «ستر لبعض، أصبحوا واحد مش اثنين، بلاش ساعة الخلافات والمشاكل نتكلم ونقول أمور مش كويسة».