فتح مركزين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فتح مركزين رئيسيين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى الاثنين 3 يوليو 2023، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

فتح مركزين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة العيد

وذكرت المديرية في بيان لها، أنّه تقرر فتح المركز الطبي بالرياض لاستخراج شهادات الزواج خلال يوم الوقفة وأول وثاني أيام العيد، كما تقرر فتح المركز الطبي بدسوق لاستخراج شهادات الزواج خلال ثالث ورابع وخامس أيام العيد، وذلك تيسيراً على المواطنين راغبي استخراج شهادات الزواج خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلي أنّ الشهادة لا يتم استلامها إلا بعد مرور 15 يوم من تاريخ عمل التحاليل.

وفقاً لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإنّه تيسيراً على المواطنين القادمين من خارج المراكز تم وضع الموقع الجغرافي للمركز الطبي بالرياض والمركز الطبي بدسوق عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ ليسهل الوصول إليهما عن طريق تطبيق الخرائط، وهما كالتالي:

موقع المركز الطبي بالرياض

موقع المركز الطبي بدسوق

يذكر أنّ، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، تشمل «التوعية المجتمعية، وفحص ما قبل والزواج، التشخيص والعلاج»، كما تستهدف المبادرة إجراء 12 فحصاً طبياً للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية، والأمراض المنتقلة جنسياً، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية.