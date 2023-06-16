داعية عبر قناة الناس: الأولى للإنسان أن يؤدب نفسه قبل تحمل مسؤولية الزواج

وجه الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، رسالة قوية للمقبلين على الزواج، قائلا: «الأولى للإنسان أن يؤدب نفسه قبل أن يقبل على الزواج حتى يقوم بحق الزوجة».

وأضاف «جبر»، خلال برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، «اللي مش متربي ميصحش يتجوز ولا يصح أنه ينجب، لأنه تزوج وهو غير متربي التربية التي تعينه على تحمل أعباء الزواج والمشاكل الزوجية والتي تعينه على تحمل أعباء الأولاد يبقى بهذه الطريقة زواجه سبباً لدخوله النار لأنه هيجيب ناس يضيعهم ويجيب زوجة يعذبها بدل ما يعاملها معاملة كويسة».

تربية الأبناء كما قال الرسول

وتابع: «حاول إنك تربي أبناءك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاعبه سبعًا، وأدّبه سبعًا، وآخه سبعًا، ثم اترك حبله على غاربه) أي السبع سنوات الأولى من سن الطفل متضربهوش عشان يحبك ويسمع كلامك».