رئيس «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة تستهدف زيادة الاستثمار لـ20 مليار دولار سنويا

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إِنَّ مصر كانت نقطة الاستثمار الجاذبة الوحيدة في المنطقة لكن الآن أصبحت تنافسها دول عديدة مثل السعودية والإمارات والمغرب.

تقديم حوافز للاستثمار

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة «إكسترا نيوز»، أننا نحتاج إلى تقديم حوافز للاستثمار من جهة الضرائب والأيدي العاملة المدربة وتوفير الأراضي للمشروعات.

حجم الاستثمار 20 مليار دولار

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون حجم الاستثمار السنوي نحو 20 مليار دولار، واتخذت الدولة خطوات جادة في هذا الاتجاه، وبدأت في التخارج من السوق لصالح الاستثمار، خاصة أن موقع مصر تنافسي في جذب الاستثمار، ولدينا قناة السويس والمواني، وأيضا مصر سوق كبيرة تضم نحو 120 مليون نسمة ما بين مصريين وضيوف.