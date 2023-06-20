خبير مصرفي يطالب بإصدار المزيد من الصكوك السيادية خلال «الحوار الوطني»

أكد الدكتور أحمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي، أهمية زيادة الإيرادات ودورها في دعم بناء الاقتصاد منوها بأنّ زيادة الشمول المالي يتطلب تعظيم التوجه نحو التحول الرقمي.

وأضاف «سليمان»، خلال كلمته بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بجلسة «إصلاح إدارة المالية العامة.. شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات»، أنّه يجب العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية لتتناسب مع التضخم، فالعلاقة الآن أصبحت طردية وليست عكسية.

ولفت إلى أنّ الفترة الماضية شهدت إصدار صكوك سيادية، مطالبا بالتوسع فيها لجذب المزيد من الموارد الدولارية في ظل تغير سعر الصرف، كما تحدّث عن إشكالية تذبذب الأسعار في الأسواق، والذي يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادي بها.