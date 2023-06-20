أستاذ شريعة لـ قناة الناس: الدعاء عبادة.. والطلب من الله يكون على سبيل التذلل

حذَّر الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، الناس من الدعاء إلى الله والطلب منه على سبيل أن العبد يعرّف سبحانه وتعالى بما يحتاجه، لكن الدعاء يجب أن يكون عبودية وتضرع لله.

التذلل في الدعاء

وأضاف «مهنا» خلال استضافته ببرنامج «الطريق إلى الله» على شاشة «قناة الناس»، «حتى لما تطلب من الله، اوعى تطلب منه على سبيل إنك بتعرفه أنت عاوز إيه، ألا يعلم، هو مش عارف إيه اللي بيوجعك، سبحانه وتعالى، أنت تطلب منه على سبيل العبودية».

الدعاء على سبيل التقرب إلى الله

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، «التذلل، الدعاء عبادة، على سبيل التعبد، على سبيل التقرب إليه، طلبك منه التهام له، وطلبك له غيبة منك عنه، «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله»، سيدنا الامام القشيري يقول في قول الله تعالى «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب»، يعني يا محمد - صلى الله عليه وسلم، أنت الرسول بيني وبين خلقي إن سألوك عن حكمي قل، إن سألوك عن خلقي قل «ويسألونك عن الجبال قل.. ويسألونك عن الساعة قل.. ويسألونك عن الانفال قل.. ويسألونك عن المحيض..»، قل لكن يا محمد من سألك معرفتي، اللي عاوزني «وإذا سألك عبادي عني فاني قريب».