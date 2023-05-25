عمرو عبدالعزيز يطلب الدعاء لأشرف مصيلحي بعد تعرضه لوعكة صحية

أعلن الفنان عمرو عبدالعزيز، عن تعرض الفنان أشرف مصيلحي لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، خاصة أنه تعرض لوعكة صحية منذ أيام ودخل على إثرها العناية المركزة، ثم انتقل إلى غرفة عادية.

عمرو عبدالعزيز يطلب الدعاء لأشرف مصيلحي

ونشر عمرو عبدالعزيز صورة لأشرف مصيلحي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «أرجو الدعاء للصديق العزيز أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك ويعافيك يارب العالمين».

وأضاف: «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين».

تعليقات الجمهور لأشرف مصيلحي

وتوالت التعليقات من الجمهور لـ أشرف مصيلحي، طالبين من الله عز وجل الشفاء العاجل، فقد جاءت إحدى التعليقات: «ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بألف سلامة يارب»، وتعليق آخر: «‏يارب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافيه لا تفارقه أبداً، اللهم اشفي مرضانا»، وتعليق أخر «اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه يارب».

ودخل منذ أيام الفنان أشرف مصيلحي، المستشفى، بعد تعرضه لالتهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يأخذها من قبل بسبب وعكة صحية قديمة.