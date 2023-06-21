أسعار إيجار شقق المصيف في الإسكندرية 2023.. تبدأ من 250 جنيها لليلة

شهدت أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2023 انخفاض ملحوظ خلال الأيام الجارية على الرغم من بدء المصيف وهو الأمر الذي أرجعه خبراء التسويق العقاري في الإسكندرية انه نتيجة لانشغال المواطن بامتحانات الثانوية العامة في تلك الآونة.

يقول أحمد عبد الله، سمسار عقارات في غرب الإسكندرية، إن أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2023 تشهد انخفاضا بسبب امتحانات الثانوية العامة بالإضافة إلى أن أسعارها تكون منخفضة في الأيام من السبت للاربعاء من كل أسبوع بينما ترتفع قيمتها يومي الخميس والجمعة بسبب الإجازات.

أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2023

وأضاف عبد الله لـ«الوطن»، أنه توجد شقق في العجمي بالقرب من قريتي وادي النخيل والروضه الخضراء وتبلغ قيمة الليلة 250 جنيها وهو من أرخص أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2023.

ولفت إلى أن تلك الشقق تتمثل في غرفة وصالة وحمام ومطبخ وڤرانده، بالإضافة إلى دخول البحر بدون رسوم بالكارت تبع القرية.

أسعار شقق المصيف شرق الإسكندرية

فيما يقول حسن سعد، سمسار عقارات في شرف الإسكندرية، إن أسعار شقق المصيف شرقا ترتفع عن الغرب حيث تبدأ من 300 جنيه يوميا في منطقة ميامي في نطاق بئر مسعود وترى بحر الإسكندرية بشكل جانبي، بينما تتكون من غرفتين وريسيبشن إلا أنها في أدوار مرتفعة بيننا يوجد لها اسانسير وتحوي علي فرش وتشطيب كامل للإقامة.

واضاف سعد ل«الوطن»، أن الأسعار ترتفع وفقا لحجم الشقة وموقعها بالقرب من شواطئ الإسكندرية وانخفاض علوها، بالإضافة إلى المنطقة السكنية.