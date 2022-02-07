شروط الحصول على شقق «دار وسكن مصر وجنة» من بنك الإسكندرية.. تشمل مصروفات إدارية

أكدت مصادر مصرفية، اليوم، اشتراك 20 بنكا حكوميا وخاصا في تنفيذ مبادرة الحصول على شقق التمويل العقاري لمدة 30 عاما، وذلك بعد الإعلان الأخير للشقق الجاهزة الذي نشرته وزارة الإسكان لمتوسطي الدخل ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%.

بدء التسجيل بوحدات التمويل العقاري 15 فبراير

وأوضحت المصادر، أن جميع الطلبات التي يتم الموافقة عليها يتم إرسالها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفة أن الوحدات التي تنفذ عليها المبادرة المطروحة بمشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، ويجب سداد المقدمات الحجز والتسجيل إلكترونيا من 15 فبراير الجاري حتى 8 مارس المقبل.

ومن بين تلك البنوك؛ بنك الإسكندرية الذي أعلن عن شروط مبادرة الحصول على شقة مشطبة من مشاريع سكن ودار مصر ومشروع جنة؛ من أهمها موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على مقدم الطلب، دفع مقدم جدية الحجز، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية.

شروط مبادرة التمويل العقاري ببنك الإسكندرية

- تطبق محددات المبادرة الجديدة بمعدل عائد على الرصيد المتناقص 3% بداية من المتقدمين للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 1، الخاص بفئة محدودي الدخل، وألا يزيد دخل الفرد عن 10 آلالاف جنيه، والمتزوج عن 14 ألف جنيه، وبالنسبة لمبادرة التمويل بفائدة 8% تطبق على من يزيد دخله عن 40 ألف جنيه شهريا للفرد، و50 ألف جنية للأسرة.

- تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن تقسطه على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

- تمول وديعة الصيانة، وكذلك المصروفات الإدارية على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

قبول مرتب العميل ببنك الإسكندرية

- الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قبل البنك المركزي المصري في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض، وفقا لجدول سداد البنك المركزي المصري.

- بالنسبة للعملاء متوسطي الدخل يتم قبول تحويل مرتب العميل لبنك الإسكندرية.

- عدم اشتراط تطبيق تصنيف الشركات لعملاء مبادرة متوسطي الدخل القائمة والجديدة ويتم الاحتساب على الحد الأقصى لنسب التسليف لتصبح 60% بدلا من 50% من إنشاء كود للجهة على النظام.