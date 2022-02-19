تفاصيل الحصول على شقق دار وسكن مصر ومشروع جنة من بنك الإسكندرية

تواصل البنوك الحكومية والخاصة أعمالها في التقديم وحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، بالمدن الجديدة، وذلك للتسليم الفوري ضمن مبادرة التمويل العقاري، إذ يتلقى صندوق التمويل العقاري طلبات حجز الوحدات إلكترونياً عبر موقعه اعتباراً من 4 أيام مضت خلال شهر فبراير الجاري، على أن يُرسل الطلبات مُجمعة التى تنطبق عليها شروط صندوق الإسكان الاجتماعي إلى البنوك لتتولى دراسة الحالة الائتمانية للمتقدمين بعد ذلك.

الفائدة تتراوح بين 3% و8%

وحدات دار مصر وسكن مصر ومشروع جنة، المطروحة في المدن الجديدة، تموّل بفائدة 3% للوحدات أقل من مليون و400 ألف جنيه، و8% للوحدات الأكثر من 1.4 مليون جنيه.

ونشر بنك الإسكندرية تفاصيل وشروط الموافقة على شقق التمويل العقاري بفائدتي 3% و8% بشرط أساسي أن يكون الراغب فى الحصول على شقة تنطبق عليه شروط صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان.

تطبق محددات المبادرة الجديدة بمعدل عائد على الرصيد المتناقص 3% بداية من المتقدمين للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 1»، الخاص بفئة محدودي الدخل، وألا يزيد دخل الفرد على 10 آلاف جنيه، والمتزوج عن 14 ألف جنيه، وبالنسبة لمبادرة التمويل بفائدة 8% تطبق على من يزيد دخله على 40 ألف جنيه شهريا للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة.

شروط الموافقة على شقق التمويل العقاري

- تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن تقسطه على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

- تمول وديعة الصيانة، وكذلك المصروفات الإدارية على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

- قبول مرتب العميل ببنك الإسكندرية.

- الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قبل البنك المركزي المصري في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض، وفقا لجدول سداد البنك المركزي المصري.

- بالنسبة للعملاء متوسطي الدخل يتم قبول تحويل مرتب العميل لبنك الإسكندرية.

- عدم اشتراط تطبيق تصنيف الشركات لعملاء مبادرة متوسطي الدخل القائمة والجديدة ويتمّ الاحتساب على الحد الأقصى لنسب التسليف لتصبح 60% بدلًا من 50% من إنشاء كود للجهة على النظام.