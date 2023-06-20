مبادرة ازرع تسهم في رفع إنتاجية الفدان وتحسين دخول المزارعين

ساهمت مبادرة «ازرع» فى زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل خاصة القمح، وتحسين دخول المزارعين حيث استهدفت 8 محافظات بالمرحلة الأولى بينها 5 محافظات بالوجه القبلى منها سوهاج والمنيا والفيوم، و3 محافظات بالوجه البحرى منها الدقهلية والبحيرة، وتستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين بالمحافظات المستهدفة، فضلاً عن توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى بالدولة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المحاصيل، وتوسيع رقعة الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظات بأنواع مختلفة، وتوفير التقاوى الزراعية عالية الجودة.

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المبادرة نجحت فى زيادة محصول القمح للمزارعين المشاركين بـ5 مراكز من متوسط إنتاجية للفدان من 18 إلى 22 أردباً، حيث تستهدف 13 ألف مزارع من صغار المزارعين بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى لهم، والتى استهدفت زيادة إنتاجية محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائى خلال الموسم الشتوى 2023 فى 8 محافظات.

زيادة القمح من 18 إلى 22 أردباً للفدان ودعم 13 ألف فلاح بـ«القليوبية»

من جانبها، أشارت نجلاء الفرماوى، مسئول المبادرات ووحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة القليوبية، إلى أن تنفيذ المبادرة بمراكز شبين القناطر والقناطر الخيرية وطوخ وقليوب وبنها، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة بلغت 13 ألفاً من صغار المزارعين القائمين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والتى تحقق الأمن الغذائى، وتم اختيار القمح بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة 20 ألف فدان بالمحافظة. وأضافت «نجلاء» أن الأنشطة ضمن المبادرة شملت حزمة من التدخلات للقائمين عليها، من حيث توفير تقاوى أصناف عالية الإنتاجية بوزارة الزراعة بدعم 50% من التكلفة وتوفير خدمات الدعم الفنى والمتابعة المستمرة بالحقل، وتنفيذ مدارس حقلية بمهندسى مديرية الزراعة واستشاريى ومسئولى الحملة القومية للقمح وتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة بداية من تجهيز الأرض، مروراً بمواعيد الزراعة وجميع العمليات الأخرى حتى الحصاد، حيث نجحت فى رفع إنتاجية محصول القمح بالمناطق المستهدفة من 18 إلى 22 أردباً للفدان قياساً بالعام الماضى.

تقديم «تقاوى» ومستلزمات زراعية بـ«أسيوط»

وشكر جلال عزت، نقيب الفلاحين بالقليوبية، المشاركين فى المبادرة، مطالباً بالتوسع فيها أكثر لتشمل مساندة صغار المزارعين فى الذرة ومحاصيل أخرى للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، مشيراً إلى أنه تم البدء فى المرحلة الثانية من المبادرة، والتى تستمر إلى سبتمبر العام الجارى، لزراعة محصول فول الصويا وتقديم الدعم فى التقاوى والأسمدة مع تنفيذ الدعم الفنى والمدارس الحقلية لهذا المحصول بالمناطق المستهدفة.

على صعيد آخر، قال يحيى محمود، أحد المزارعين المستفيدين من المبادرة بأسيوط، إن المبادرة دعمت المزارع بشكل كبير بتسلم التقاوى بنصف الثمن، وكذلك مستلزمات الإنتاج والتقاوى كان إنتاجها عالياً عن غيرها، بسبب وجود دعم ومتابعة متواصلة من مسئولى المشروع بداية من زراعة التقاوى حتى الحصاد وتخطى إنتاج الفدان الواحد من محصول القمح الـ20 أردباً.

وأشار خالد جمال، مزارع آخر، إلى أن المبادرة دعمت صغار المزارعين بكل ما يحتاجونه من تقاوٍ ومستلزمات إنتاج، إضافة إلى المدارس الحقلية التى كان له دور كبير فى عملية الإرشاد والتوعية وعلاج الأمراض التى تصيب المحصول خلال فترة الزراعة والطرق السليمة للحصاد.

وأضاف حمادة حمزة، مزارع ثالث، أن المبادرة تأتى لرفع إنتاج المحاصيل الزراعية بعد زيادة إنتاجية القمح لـ20 أردباً، وذلك نتاج التقاوى والمستلزمات الزراعية التى تم دعمنا بها.

وقال الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن المبادرة استهدفت خلال مرحلتها الأولى خلال الموسم الشتوى لمحصول القمح زراعة 20 ألف فدان ويستفيد منها 13 ألف مزارعى من صغار المزارعين موزعين على 18 قرية بمراكز المحافظة. وأضاف «عليوة» أن المبادرة ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع إنتاجية محصول القمح، حيث وصل إنتاج فدان القمح من الأراضى التى استهدفتها إلى 23 أردباً للفدان، لأن مديرية الزراعة تتابع الفلاح من بداية الزراعة حتى الحصاد بمهندسين متخصصين ومركز البحوث والجامعة، حيث تم خلالها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية فى تنظيم ٢٦٠ مدرسة حقلية. وأشار إلى أن المبادرة تقوم بدعم المزارع بالتقاوى وبالمستلزمات الزراعية وتقديم الإرشاد والنصائح من قبل مديرية الزراعة، حيث يجرى تنظيم المرحلة الثانية باستهداف زراعة محصول فول الصويا، والمديرية مستمرة خلال المرحلة الثانية فى تقديم كافة الندوات والإرشادات والمدارس الحقلية للمزارعين حتى ترتفع إنتاجية الأراضى مثل ما حدث فى موسم محصول القمح الشتوى.

توفير الأسمدة لزراعة أصناف عالية الإنتاجية فى «سوهاج»

من جانب آخر، قال السيد الشندويلى، نقيب الفلاحين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن المبادرة وفرت التقاوى للمزارعين المشاركين بها، والذين تجاوز عددهم 1500 مزارع. وأوضح «الشندويلى» أن النقابة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية وفرت التقاوى والأسمدة والاستشارات والتوعية للمزارعين لزراعة أصناف عالية الإنتاجية من القمح منها سدس 12 وقمح مكرونة، للوصول لإنتاجية عالية حيث يعد القمح محصولاً قومياً، مضيفاً أن المبادرة تستهدف زراعة أكثر من 150 ألف فدان من محصول القمح، ويستفيد منها 100 ألف مزارع بمختلف المحافظات المستهدفة، بأقل التكاليف وأعلى إنتاجية، خاصة مع تطبيق نظام المدرسة الحقلية مع صغار المزارعين الذين يتم توعيتهم وتثقيفهم بشكل مستمر، حيث يتم توفير التقاوى بأسعار تصل للنصف، فضلاً عن التعاون مع بنك الطعام، كما تستهدف المبادرة التوسع بعدة زراعات منها الفول، والذرة، وقصب السكر وفول الصويا والنخيل والتمور وفقاً لطبيعة أرض كل محافظة والمناخ بها، حيث يتنوع المناخ وطبيعة التربة بين المحافظات المستهدفة.