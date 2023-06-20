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«الصحة» تحدد عقوبة المدخنين في المنشآت الصحية: غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه

كتب:

مريم الخطري
04:05 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة

الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار وزير الصحة والسكان بحظر التدخين بكل صوره في مختلف المنشآت الصحية.

وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، إنّ القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على بيئة خالية وآمنة من الأمراض المعدية وغيرها، خاصة أنّ التدخين له العديد من المخاطر على أجهزة الجسم.

عقوبة التدخين في المنشآت الصحية

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، بأنّ هناك مجموعة من العقوبات التي تنتظر رئيس المنشأة الصحية والمدخن في حال عدم تطبيق قرار وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، فالمسؤول عليه غرامة تتراوح بين ألف إلى 20 ألف جنيه، والمدخن تبدأ من 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه، وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

أضرار التدخين على أجهزة الجسم

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشكلٍ عام ضرورة التوقف عن عادة التدخين، لافتًا إلى أنّ التدخين له أضرار كثيرة على أجهزة الجسم، والمدخن لا يضر بنفسه فقط ولكن يضر المحيطين بيه.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.