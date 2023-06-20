عضو «ابدأ» لـ«الحوار الوطني»: طالبنا بتوفير منصة لإنهاء التراخيص للمستثمر

قال المهندس خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن المبادرة بدأت عملها بشكل منهجي ومخطط لدراسة الوضع الحقيقي في قطاع الصناعة بمختلف مستوياته سواء المصانع الكبيرة أو الصغيرة، مشيرا إلى أنه كانت لدينا أهداف وتكلفيات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حول السعي لتوطين الصناعات الحديثة مع إحلال مستلزمات الإنتاج والمنتج المحلي، فضلا عن توفير فرص العمل مع تقليل الفجوة الاستيرادية، متابعا: «طالبنا بضرورة تعميم التحول الرقمي، فضلاعن إنشاء منصة للمستثمر يستطيع من خلالها إنهاء التراخيص والإجراءات الخاصة بالمصانع كون ذلك سيساعد على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب».

مجهودات مبادرة «أبدا»

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني» عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «دراسنا السوق والفاتورة الاستيرادية لمصر، فضلا عن المنتجات التي نستوردها والمصنعين والشركات بشكل جيد للغاية، إذ وجدنا مصر تستورد بحوالي 70 مليار دولار منها 20 مليار دولار لمنتجات يسهل تصنيعها في مصر».

«ابدأ» واجهت العديد من المعوقات

وتابع أن مبادرة «ابدأ» واجهت العديد من المعوقات والتحديات منها ما يتعلق بتطبيق سياسة الجودة وأخرى حول تمويل المشروعات الصناعية للشركات الناشئة، إلى جانب مشكلات المرافق والبينة التحتية التي عملت الدولة على تطويرها، فضلا عن الاهتمام بملف التعليم الفني والكليات والمدارس التكنولوجية، يأتي ذلك علاوة على مشكلات المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية، والإجراءات الروتينة بين الجهات الكثيرة المعينة بملف الصناعة.

وأشار إلى أن الدكتور محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية أكد على عمل ربط داخلي بين الهيئات وبعضها لتقليل الوقت والفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المصانع، وجاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني اليوم.