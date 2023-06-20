ضبط لحوم وكبدة فاسدة في حملات تموينية مكبرة بسوهاج

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وحماية المستهلك من ضبط لحوم وكبدة فاسدة ومتغيرة الخواص وأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وسجائر يتم بيعها بأزيد من السعر، وبلغ حصيلة محاضر حملة اليوم 12 محضرا.

تكثيف الحملات التموينة قبل الأعياد

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمتاجر والمجازر والمطاعم بسوهاج، لضبط الأسواق والأسعار قبل عيد الأضحى المبار،ك حرصا على صحة المواطنين، وفقا لبيان مديرية تموين سوهاج.

ضبط لحوم وكبدة متغيرة الخواص

وتمكنت الحملة التي استهدفت الحملة مدينة سوهاج، حيث تم ضبط كميات من اللحوم والكبدة تعدت الـ100 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص وتحمل أختاما مزورة داخل محلات الجزارة والمطاعم، وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

تحرير محاضر بيع بأعلى من السعر

كما تم تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر والتحفظ على 150 علبة سجائر في حملة اليوم بمعرفة إدارة حماية المستهلك ومباحث تموين سوهاج.