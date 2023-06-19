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توريد 113 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج منذ بداية موسم الحصاد

كتب:

شيماء دراز
05:03 م | الإثنين 19 يونيو 2023
توريد القمح بمحافظة سوهاج

توريد القمح بمحافظة سوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغت 113 ألفا و278 طنا إلى أكثر من 23 صومعة وشونة في مختلف المراكز منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، مشيرا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، حيث تعمل المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

تذليل العقبات لتوريد القمح

وكان محافظ سوهاج وجه جميع الجهات المعنية بتذليل العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

مساحات القمح المنزرعة بسوهاج

الجدير بالذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام  بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج الـ11، ووفرت المحافظة 16 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.

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بقلم شيماء دراز