أسعار ذبح أضحية عيد الأضحى 2023 بالمحافظات.. تبدأ من 500 جنيه للخروف

أيام ويحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، وهو ذكرى التضحية والفداء، إذ ضحى سيدنا إبراهيم عليه السلام بسيدنا إسماعيل عليه السلام، ليفتديه الله بذبح عظيم، ولذلك يقدم الملسمون الأضاحي كل عام لذا يحرصون على معرفة أسعار ذبح أضحية عيد الأضحى 2023.

أسعار ذبح أضحية عيد الأضحى 2023

فأسعار ذبح أضحية عيد الأضحى 2023 تختلف من محافظة لأخرى ووفقا لمكان الذبح ونوع الأضحية، ما بين المجازر التابع لمديرية الطب البيطري والجزارين، أو الذبح داخل المنزل، كما تختلف حسب الأضحية وما بين الخراف والتي تعد الأكثر إقبالًا أو الجاموس أو البقر أو الجمال.

أسعار ذبح أضحية عيد الأضحى 2023

وتنشر «الوطن» أسعار ذبح أضحية عيد الأضحى 2023 وفقا لبيانات مدريات الطب البيطرى بالمحافظات، وكذلك بيانات محافظى الأقاليم حول استعدادات عيد الأضحى المبارك كالتالي:

ذبح الأضاحى مجانا بالمجازر

أعلنت عدة محافظات عن توافر ذبح الأضاحى مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك داخل المجازر المعتمدة والتابعة لمديرية الطب البيطري، ومنها محافظات سوهاج والدقهلية والإسماعيلية والقليوبية وأسوان، إذ يتم فحص الأضحية طبيا وشرعيا وذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، مع وضع الأختام، والتخلص من المخلفات بطرق آمنة، وتفتح المجازر أبوابها منذ الـ6 صباح يوم العيد حتى انتهاء اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك، وعادة ما تكون الأضحية المذبوحة داخل المجازر من البقر أو الجاموس.

سعر ذبح الخروف 500 جنيه

ويتراوح سعر ذبح الخروف من 500 حتى ألف جنيه، وفقًا لوزن الخروف وطلب تقطيع اللحم، لثلاث أقسام فقط أم يتم تقسيم اللحم لقطع صغيرة، وفقا لحديث «محمد علي»، جزار لـ«الوطن».

وقال «علي»، إن ذلك يعد الموسم الخاص بالجزارين طوال العام، حيث يحرص الكثيرين على الذبح داخل المنزل لمشاركة الأهل الفرحة وطقوس الذبح خاصة عند ذبح خروف، بينما يصل سعر ذبح الأضحية الجاموس أو البقرى إلى 3 آلاف جنيه، والجمال 5 آلاف.

الذبح مقابل أمعاء الأضحية

وكشف «علي عمر»، جزار، أن بعد المضحين يتفقون معهم على الحصول على أمعاء الأضحية مقابل الذبح مع إضافة فارق سواء للجزار أو لصاحب الأضحية، فيما يحرص بعضهم على الاحتفاظ بجلود الأضاحي.