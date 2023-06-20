المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة 520 ألف جنيه من مواطنين في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في ايتاي البارود، بمعاقبة 8 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيًَا تخصصوا في قضايا السرقة، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

زعم بيع كمية من السجائر

وذكر أمر إحالة المتهمين في القضية التي حملت رقم 3342 لسنة 2022 جنح غرب النوبارية، أن النيابة اتهمت كل من: «فتحي. م. ف»، «أحمد. ن. ع»، «عبد العزيز. ع. م»، «محمد. ج»، «علي. حسين. ع»، « صقر. ي. ع»، «فريد. ح. ع»، «عبدالكريم. ج. م»، بأنهم خطفوا شخصين عبر الطرقات النائية، بزعم بيع كمية من تبغ السجائر لهما، مباعدين إياهما عن موطنهما رغما عن إرادتهما تمهيدًا لسرقتهما.

سرقوا 520 ألف جنيه وهواتف محمولة

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا مبالغ مالية قدرها 520 ألف جنيه، وهواتف محمولة مبينة وصفا وقدرا بالأوراق المملوكة للمجني عليهما، التي وقعت بالطريق العام من داخل إحدى السيارات.

احتجزوا المجني عليهما

وأوضح أن المتهمين احتجزوا المجني عليهما سالفي الذكر بمحل الواقعة بغير الأحوال المصرح بها، وأنزلوا بهما التعذيبات البدنية، وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا، ما لا يجوز الترخيص بحيازته، وأحرزوا ذخائر تستخدم مع السلاح الناري دون أن يكون مرخصا، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين «بندقيتين خرطوش»، وذخائر «خمس طلقات».