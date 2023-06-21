لماذا إجازة عيد الأضحى 4 أيام والفطر 3؟.. الإفتاء توضح السبب

يستعد المصريون والمسلمون جميعا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، محيين سنن النبي فيه بالصلاة والأضحية، ولكن يظل السؤال الذي يشغل الجميع، لماذا إجازة عيد الأضحى 4 أيام، وهل هناك سند شرعي لذلك.

دار الإفتاء أوضحت أن الأصل في العيدين؛ الفطر والأضحى أنهما يوم واحد فقط، إلا أن الأضحى تلتحق به أيام التشريق الثلاثة.

رأي الإفتاء

وتقول دار الإفتاء المصرية إن الأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة جُبِلَ الناس على اتخاذها، ولِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّي عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها، وعلى هذه السُّنَّة وَجَد النبىُّ صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارَ فى المدينة بعد هجرته إليها يلعبون فى يومين، وَرِثُوا اتِّخاذَهُما عِيدًا عن الجاهليَّة، فلم يُنكِرْ أصْلَ الفكرة، وأباح اتخاذ العيد؛ تحصيلاً لمزاياه القومية والاجتماعية والدينية، ولكنه استبدل بيومى الجاهلية يومين آخرين مرتبطين بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.

ويستند الفقهاء إلى ما رواه الترمذي وأبو داود عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما خيراً منهما يوم الفطر والأضحى. ففي هذا الحديث دليل على أن العيد يومان يوم للفطر ويوم للأضحى.

وأشاروا إلى أنه يلحق بالأضحى أيام التشريق لحديث: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. رواه الترمذي وصححه.

أيام التشريق

وقال الشوكاني: «فيه دليل على أن بقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد الأضحى (النحر) جاء في المنتقى شرح الموطأ: وأما أيام التشريق فهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر».

هذا وقد جاءت الأحاديث الدالة على أن إظهار السرور والفرح مندوب في أيام العيد كلها، منها حديث عائشة- رضي الله عنها- في شأن الجاريتين اللتين كانتا تغنيان وتضربان بالدف في يوم العيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا. رواه البخاري ومسلم.

أما أن تكون إجازة عيد الفطر ثلاثة أيام، فهي من باب العادة حسب عرف مكل بلد.