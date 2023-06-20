«بيت الروبي» أول أفلام العيد في سينما الشعب.. اعرف التفاصيل

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة في طرح فيلم «بيت الروبي» للنجم كريم عبد العزيز، في دور العرض السينمائي التابعة لها من خلال مشروع «سينما الشعب» بمواقع الهيئة، كأول أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، وتزامنًا مع طرح الفيلم في دور عرض السينما التجارية ابتداء من الغد الأربعاء 21 يونيو 2023.

وأضاف الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما، والمشرف على مشروع «سينما الشعب»، في تصريحات لـ «الوطن»: «نجهز لقائمة أفلام موسم عيد الأضحى المقرر عرضها في سينما الشعب خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع طرح هذه الأفلام بالسينمات التجارية».

وأشار إلى أنّ «بيت الروبي» أول فيلم من أفلام عيد الأضحى، وسيعرض ابتداء من الغد في سينما الشعب ونجهز حاليا جدول أماكن عرض الفيلم، على أن تكون التذكرة بـ40 جنيهًا.

العرض الخاص لفيلم «بيت الروبي»

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم «بيت الروبي» في مول مصر، وذلك بحضور جميع أبطاله، وأبرزهم كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، استعدادًا لاستقبال دور العرض للفيلم غدا والمنافسة بموسم العيد.

و«بيت الروبي» من بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.