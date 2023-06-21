انطلاق دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في سوهاج

انطلقت اليوم فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والشوارع والساحات في محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة ووكالة الأنشطة الرياضية بسوهاج، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والقاعدة الشعبية.

تحديد الفريق الحائز على المركز الأول

ويتنافس فرق خماسي كرة القدم وتنس الطاولة لمدة ستة أشهر، بنظام دوري من دور واحد، تمهيدا للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة، لتحديد الفريق الحائز على المركز الأول.

ويشارك كل إدارة بعشر فرق على مستوى الإدارة، إذ تفقد الدوري السيد محمد زكريا محمد، وكيل مديرية الشباب والرياضة، فعاليات الدوري بإدارة أخميم في نادي أخميم الرياضي، بمحافظة سوهاج.

يأتي هذا الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة، وتحت متابعة وحدة المنسقين الإعلاميين والمركز الإعلامي لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

ويعد دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والشوارع والساحات في محافظة سوهاج فرصة رائعة للشباب لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم الرياضية، كما أنه يشجع على التنافس الصحي والروح الرياضية الجيدة، ويهدف الدوري إلى تشجيع الشباب على الاهتمام بالرياضة واللياقة البدنية وتوفير بيئة مناسبة للمشاركة الرياضية والتفاعل الاجتماعي.