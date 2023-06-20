«الشباب والرياضة» بالدقهلية تكرم المتفوقين من ذوي الهمم

كشفت منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن تكريم المتميزين في مختلف الأنشطة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور بميت غمر.

وأوضحت أن المتفوقين الذي جرى تكريمهم اليوم هم:

- يحيى أشرف الكمار من متلازمة داون فى رياضة الكاراتية

- عبدالرحمن محمد عبد الفتاح توحد في حفظ القرآن الكريم

- تقى محمد السعيد من متلازمة داون فى فن التمثيل والتقليد

- شروق محمد الشوربجي من الذهني في رياضة الكاراتية

- شهد محمد السيد تاخر دراسى فى رياضة الكاراتية

- عمر السيد حامد من ذوى الهمم ذهنى في الفن والمسرح

- محمد هلال بحيري من ذوى الهمم ذهنى في رياضة الكاراتية.

تكريم ذوي الهمم المتفوقين بالدقهلية

وأوضحت أن التكريم لذوي الهمم والقدرات الخاصة المتفوقين جاء في المجال الرياضي والثقافي والفني والتمثيل والمسرح بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور.

اهتمام المديرية بتكريم ذوي الهمم بالدقهلية

وأشارت إلى أن التكريم جاء في إطار اهتمام وتشجيع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات ضمن خطة واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأوضحت حرصهم على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة، على مستوى محافظة الدقهلية، ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية التي تقوم بها المديرية لذوي الهمم والقدرات الخاصة.