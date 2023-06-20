زيادات سنوية ومنح وتأمين.. تفاصيل فرص العمل المعلنة من «الشباب والرياضة»

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في تقديم العديد من فرص العمل للشباب والخريجين للتيسير عليهم وتوفير العمل اللائق بهم، تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل فرص العمل المتاحة التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، في شركة «رنين».

فرص عمل تعلن عنها وزارة الشباب

تطلب شركة رنين للتعيين الوظائف التالية:

1. رئيس قسم تحليل البيانات (خبرة من 3 إلى 5 سنوات)

2. محلل بيانات (خبرة من سنتين إلى 3 سنوات)

مكان العمل: الهرم

الشروط المشتركة

- يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ

- ألا يزيد السن على 39 عامًا

- موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق:

- مرتبات مجزية حسب الخبرة

- حوافز شهرية

- زيادات سنوية ومنح ومكافآت

- إجازات سنوية ورسمية

- تأمين طبي واجتماعي

كيفية التقديم على فرص العمل

للتقدم للوظيفة يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي (CV@tawarwghayar.com) مع ذكر اسم الوظيفة في الموضوع، كما يمكن التقديم على الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.