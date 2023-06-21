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5 أسباب تجعل تزوير الـ20 جنيها البلاستيكية مستحيلا.. «تتحول لألوان مختلفة»

كتب:

أحمد حامد دياب
06:31 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
الـ20 جنيها البلاستيكية

الـ20 جنيها البلاستيكية

أعلن البنك المركزي المصري إصدار ورقة جديدة لعملة الـ20 جنيهًا من فئة العملات البلاستيكية، وذلك بعد عام من إطلاق العملة فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية.

والورقة الجديدة مؤمَّنة بشكل كبير ضد التزوير والتقليد، وأبرز علاماتها التأمينية، كما يلي:

علامات تجعل تزوير الـ20 جنيها مستحيلا

1- تحتوي على نافذة شفافة يمكن الرؤية من خلالها تحتوي على رقيقة معدنية على شكل مجسم لمسجد محمد علي يتحول لونه لألوان مختلفة عند إمالة الورقة لزوايا مختلفة تحت الضوء الأبيض ويحتوي المجسم على رقم 20 باللغة العربية متناهي الصغر بحجمين مختلفين بالإضافة لرقم 20 باللون الأخضر أعلى المجسم والنافذة الشفافة.

2- عند تعرض الورقة للضوء يظهر رقم 20 باللغة الإنجليزية داخل تصميم الزخرفي الأخضر على النافذة الشفافة.

3- تطابق عنصري التصميم على الوجه والظهر لاظهار زهرة اللوتس بصورة كاملة عند رؤيتها من خلال الضوء النافذ من الخلف.

4- تصميم زخرفي على محراب المسجد من الخلف بداخله رقم 20 باللغة الإنجليزية باللونين الأخضر والأصفر يظهر عند استخدام اضاءة بسيطة بالاشعة فوق البنفسجية مع تغيير رقم الترقيم على يسار العملة من اللون الأحمر للبرتقالي.

5- الملمس البارز لمسجد محمد علي مع رقم 20 جنيه باللغة العربية أعلى يمين الورقة وكلمة عشرون جنيه منتصف الورقة ومعها كلمة البنك المركزي المصري.

 

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بقلم أحمد حامد دياب