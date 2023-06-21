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«العصابة المنحوسة».. سافروا من تشيلي إلى بريطانيا لسرقة 75 دولارا

كتب:

محمد علي حسن
07:04 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
لصوص - صورة أرشيفية

لصوص - صورة أرشيفية

استهدفت عصابة من 3 لصوص تشيليين، دخلوا المملكة المتحدة، بتأشيرات سياحية، ‏منازل عدة في منطقة غنية يقطنها لاعبو كرة القدم. 

مبلغ زهيد.. حصيلة سرقة العصابة

وسافر أفراد العصابة الثلاثة مسافة ‏12,000كم، من بلادهم ‏لاستهداف منازل الأثرياء في منطقتي ويلمسلو وألدرلي إيدج، في ما يسمى ‏بـ «المثلث الذهبي» في تشيشاير، ولكن المبلغ الذي حصلوا عليه لم يتجاوز 75 دولارا.

القبض على العصابة بعد مطاردة خطيرة

وأحبطت خطة المجموعة بعد أن قُبض عليهم، ‏أثناء فرارهم من مكان كانوا يحاولون اقتحامه، بعد مطاردة خطيرة للغاية، بلغت سرعتها على الطريق السريع ‏ 185 كم ‏في الساعة.

وأفضت المطاردة إلى القبض على هيكتور باريديس ‏مونوز البالغ 39 عاما، وشقيقه فيكتور البالغ 31 عاما وسيرجيو ‏سيبولفيدا كاسترو البالغ 27 عاما، وأودعوا السجن.

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