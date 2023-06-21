«العصابة المنحوسة».. سافروا من تشيلي إلى بريطانيا لسرقة 75 دولارا
كتب:
محمد علي حسن
07:04 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
لصوص - صورة أرشيفية
استهدفت عصابة من 3 لصوص تشيليين، دخلوا المملكة المتحدة، بتأشيرات سياحية، منازل عدة في منطقة غنية يقطنها لاعبو كرة القدم.
مبلغ زهيد.. حصيلة سرقة العصابة
وسافر أفراد العصابة الثلاثة مسافة 12,000كم، من بلادهم لاستهداف منازل الأثرياء في منطقتي ويلمسلو وألدرلي إيدج، في ما يسمى بـ «المثلث الذهبي» في تشيشاير، ولكن المبلغ الذي حصلوا عليه لم يتجاوز 75 دولارا.
القبض على العصابة بعد مطاردة خطيرة
وأحبطت خطة المجموعة بعد أن قُبض عليهم، أثناء فرارهم من مكان كانوا يحاولون اقتحامه، بعد مطاردة خطيرة للغاية، بلغت سرعتها على الطريق السريع 185 كم في الساعة.
وأفضت المطاردة إلى القبض على هيكتور باريديس مونوز البالغ 39 عاما، وشقيقه فيكتور البالغ 31 عاما وسيرجيو سيبولفيدا كاسترو البالغ 27 عاما، وأودعوا السجن.