تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة بطاريات السيارات بالمنيا

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة بطاريات السيارات في المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

بداية الواقعة

البداية عندما تمكنت قوة من قسم شرطة المنيا، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص مسجلين ولهم معلومات جنائية، ويقيمون في دائرة القسم، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب قطع الاسلاك الخاصة بالبطاريات الموجودة في السيارات.

واعترف المتهمون أنهم ارتكبوا عدد 15 واقعة مستخدمين ذات الأسلوب في ارتكاب سرقاتهم، وتم ضبط عدد 15 بطارية سيارة من متحصلات الوقائع التي ارتكبوها.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهم في ميعادهم 15 يوما.

الرأي القانوني

قال محمد صلاح المحامي إن المتهمين يواجهون عقوبة جنحه السرقة لأن القانون حدد بأن العقوبة تتراوح من الحبس 24 ساعة وحتى 3 سنوات حسب ظروف وملابسات كل واقعة.