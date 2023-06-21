مُستوطنون إسرائيليون يحرقون سيارات ومحلات تجارية في رام الله

أحرق مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء سيارات مملوكة لفلسطينيين، وهاجموا محلات تجارية في قرية اللبن الغربي شمال غرب محافظة رام الله، الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المُستوطنين الغاضبين من إطلاق النار على طريق 60 السريع أمس، هاجموا المحلات التجارية وحطموا محتوياتها، وحطموا السيارات الواقعة على الشارع الرئيسي.

ولفتت المصادر، إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين الذين فروا إلى مُستوطنة بيت آريه المقاومة على أراضي اللبن الغربي.

اندلاع مواجهات بين المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين

وكان هجوم محطة الوقود بين رام الله ونابلس أسفر عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين، قبل استشهاد المُنفذ برصاص أحد المستوطنين.

وشهدت قرى نابلس الليلة الماضية عدوانا كبيرًا من قبل المستوطنين الغاضبين من الهجوم.