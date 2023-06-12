وزير الخارجية لمنسق الأمم المتحدة للسلام: قلقون من تصاعد العنف في الضفة الغربية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحسب موقع الوزارة على «فيس بوك»، بأن اللقاء تناول المستجدات الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أعرب الوزير شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وتيرة العنف، وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للصفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى، وهو الأمر الذي يفاقم من حدة الاحتقان والتوتر بين الجانبين.

استعراض دور مصر

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهدئة الأوضاع الميدانية، مستعرضا المشاركة المصرية في اجتماعات مسار العقبة/ شرم الشيخ وصيغة ميونيخ، مؤكدا ضرورة العمل على تنفيذ التفاهمات ذات الصلة بمسار العقبة - شرم الشيخ بما يخفض من التوتر الراهن.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، وعلى مستوى الأمم المتحدة من أجل وقف التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة، وخلق مناخ جديد داعم لإعادة إحياء عملية السلام.

تقدير لدور مصر

وفي هذا السياق، أعرب المنسق الأممي عن تقديره لدور مصر المحوري في عملية السلام، والتطلع لاستمرار التنسيق مع مصر من أجل الخروج من حالة الجمود الحالية في عملية السلام، ووقف العنف الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإعادة الأمل في إيجاد تسوية نهائية وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.